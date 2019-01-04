Öğrenciler Mehmetçik'e Atkı Ördü

Amasya
'nın Suluova
ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Değerler Eğitimi" dersi kapsamında askerler için atkı ördü.
TOKİ Çelebi Mehmet
İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri tarafından örülen atkılar, yazdıkları şiir ve yapılan resimler, Suluova İlçe Jandarma
Komutanlığında vatani görevini yapan Mehmetçiklere teslim edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, AA muhabirine, etkinliğin öğrencilerin güvenli şekilde evlerinden okullara, okullardan evlerine gitmelerine yardımcı olan güvenlik kuvvetlerine teşekkür etmek ve onlara sevgilerini göstermek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Etkinlikle farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini dile getiren Davu, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimizin her biri bir askerimize atkı örerek, onların değerli olduğunu konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı. Aynı zamanda öğrencilerimize askerlerimizin yaşadığı yerleri gösterdik, kullandıkları araç ve gereçleri tanıtarak kaynaşmalarını sağlamaya çalıştık. Devletimiz askerlerimize gereken tüm yardımları zaten sağlıyor. Biz sadece vatan ve milletimizin güvenliğini sağlayan askerlerimize sevdiğimizi göstermek amacıyla çam sakızı çoban armağanı bir hediye verdik."
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halit Haşimioğlu da öğrencilerin davranışlarının çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, hediyelerinden dolayı teşekkür etti.
Öğrencilerin verdiği atkıların bugüne kadar aldıkları en değerli hediye olduğunu belirten Haşimioğlu, çocukların güvenliğinin yanı sıra vatanın ve milletin refah ve huzuru için Türk askerinin bundan sonra da görevini en iyi şekilde yapacağını kaydetti.