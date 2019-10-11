Öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okudu
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Öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okuduAMASYA - Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri cuma namazından önce, Mehmetçiklerin muzaffer olması için Fetih Suresi okuyup dua ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:18 Kaynak: İHA
Öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okudu
AMASYA - Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri cuma namazından önce, Mehmetçiklerin muzaffer olması için Fetih Suresi okuyup dua ettiler.
TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Bu kapsamda Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri cuma namazı öncesi camide Fetih Suresi okuyarak, askerlere dua ettiler.
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