Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Mehmetçik için Fetih suresini okudu
Son Dakika Güncel Öğrenciler Mehmetçik için Fetih suresini okudu

Öğrenciler Mehmetçik için Fetih suresini okudu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Fetih suresini okudu.

Öğrenciler Mehmetçik için Fetih suresini okudu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Fetih suresini okudu.

Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, harekata katılan askerlerin başarılı olması için dua etti.

Fetih suresini okuyan öğrencilere, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ile ilçedeki tüm okul müdürleri de katıldı.

Kaymakam Abban, burada yaptığı açıklamada, harekatın zaferle sonuçlanması için Mehmetçik'in yanında olduklarını belirterek, "Askerlerimize manevi destekte bulunarak harekatın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Tüm ülke olarak kahraman Mehmetçiğimizin ve komutanlarımızın yanındayız." dedi.

Çerkezköy, Tekirdağ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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