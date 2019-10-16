Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua etti
Son Dakika Güncel Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua etti

Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua etti

1 saat önce

Erzurum'un Pasinler İlçesi'nde Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Mehmetçiğe dualı destek verdi.

Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua etti, System.String[]

Erzurum'un Pasinler İlçesi'nde Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Mehmetçiğe dualı destek verdi.


Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri ve Öğretmenleri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için 'Fetih' Suresi'ni okuyup dua ettiler.


Öğretmenleri ile birlikte Mehmetçiğe selam gönderen öğrenciler "Dualarımız sizinle" dediler. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Pasinler, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
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