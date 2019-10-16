Öğrenciler Mehmetçik için Fetih süresini okudu, dua etti
1 saat önce
Erzurum'un Pasinler İlçesi'nde Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Mehmetçiğe dualı destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
Erzurum'un Pasinler İlçesi'nde Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Mehmetçiğe dualı destek verdi.
Pasinler Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri ve Öğretmenleri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için 'Fetih' Suresi'ni okuyup dua ettiler.
Öğretmenleri ile birlikte Mehmetçiğe selam gönderen öğrenciler "Dualarımız sizinle" dediler. - ERZURUM
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