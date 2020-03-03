Öğrenciler Mehmetçik için seferber oldu - Son Dakika

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdunda, 27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonrası şehit olan 34 kahraman Mehmetçik anısına kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyayı duyan yurt öğrencileri kan vermek için adeta seferber oldu.



Türk Kızılayı Manisa Şubesi, Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdunda İdlib'de yaşanan hava saldırısı sonrası şehit olan Mehmetçik anısına kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyayı duyan üniversite öğrencileri kan vermek için seferber olurken 14.00-00.00 arasında düzenlenen kan bağışı kampanyasında kısa süre içinde yüz ünitenin üzerinde kan toplandı.



Kampanyaya ilişkin bilgi veren Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Hain bir saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz anısına Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdumuzda kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Öğrencilerimizin desteği ile bağış organizasyonumuz gün sonuna kadar devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerine vermiş oldukları destekten dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Ayşe Hafsa Sultan Yurt Müdürü Ebru Acar ise, "Suriye bölge halkının kendi topraklarında güven içinde yaşamasını sağlamak ve ülke sınırlarımızı korumak dışında hiçbir amacı bulunmayan 34 askerimiz hain saldırı sonrası şehit olmuştur. Öğrencilerim bu elim olay sonrası şehit askerlerimiz anısına kan bağışı kampanyası düzenlemek istediklerini ilettiler, biz de yurt idaresi olarak Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile görüşerek bu kampanyayı başlattık. Söz konusu vatan olduğunda siyasi görüşünü bir tarafa bırakarak kenetlenebilmek, vatan sağ olsun diyebilmek, devletimizin vermiş olduğu harekatın destekçisi olabilmek vatandaşlık görevimizdir" dedi.



Kampanyayı duyunca geldiğini söyleyen yurt öğrencisi Aslı Esirgence, "Yurdumuzda İdlib'de şehit düşen askerlerimiz anısına kan bağışı kampanyası yapıldığı anons edildiğinde çok duygulandım. Sınır ötesinde bizleri savunmak için canlarını veren askerimize kanlarımız helal olsun" dedi.



Kan bağışı yapan yurt öğrencilerinden Nur Ekingen ise şunları söyledi:



"Kahraman askerlerimiz ve şu an yoğun bakımda olan askerimiz için kan veriyoruz. Vatanımıza canımız da kanımız da feda olsun."



Kurum tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrencilerin görüşlerinin yer aldığı bir klip de hazırlanarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. - MANİSA