Öğrenciler mektup yazdı, Başkan Tarhan ihtiyaçlarını karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler mektup yazdı, Başkan Tarhan ihtiyaçlarını karşıladı - Son Dakika

Öğrenciler mektup yazdı, Başkan Tarhan ihtiyaçlarını karşıladı

7 saat önce

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, okul ihtiyaçlarını içeren bir mektup yazarak kendisine ulaştıran bir grup öğrenciye duyarsız kalmadı.

Öğrenciler mektup yazdı, Başkan Tarhan ihtiyaçlarını karşıladı, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, okul ihtiyaçlarını içeren bir mektup yazarak kendisine ulaştıran bir grup öğrenciye duyarsız kalmadı. Başkan Tarhan, öğrencilerle buluşarak, istedikleri kırtasiye malzemelerini bizzat dağıttı.


Mersin'in merkez Mezitli ilçesinin Çamlıca Mahallesinde yaşayan bir grup öğrenci, okul ihtiyaçlarını içeren bir mektup yazarak, Belediye Başkanı Tarhan'a ulaştırdı. İçerisinde küçük notlar şeklinde mektup alan Başkan Tarhan, hemen harekete geçerek kısa sürede eksiklerin tamamlanmasını sağladı. Daha sonra Çamlıca Mahallesinde oturan çocuklarla muhtar Abdurahman Maruk aracılığı ile irtibata geçen Tarhan, çocuklara kırtasiye malzemelerini kendisi dağıttı.


"Eksiklerimiz için başkanımıza mektup yazdık"


Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kalem, defter çanta gibi ihtiyaçlarını Başkan Tarhan'dan alan çocuklar teşekkür ettiler. Mahallede birkaç arkadaşıyla birlikte eksik olan okul ihtiyaçları için Tarhan'dan yardım istemeye karar verdiklerini ifade eden çocuklar, "Mahallemize ve okulumuza geldiğinde başkanımızla karşılaşmıştık. Bizimle yakından ilgilenmesi ve isteğimiz olduğunda kendisine ulaşmamızı söylemesi üzerine cesaret bularak mektup yazmaya karar verdik. Sonra çevremizde bizim gibi ihtiyacı olduğunu bildiğimiz arkadaşlarımızdan da notlar alarak mektubu gönderdik. Kısa süre sonra muhtarımız bize gelerek başkanımızın cevap verdiğini ve bizzat kendisinin gelerek kırtasiye malzemeleri dağıtmak istediğini söyledi. Çok mutlu olduk. Bugün de eksik olan kırtasiye malzemelerimize kavuştuk. Kendisine her zaman olduğu gibi gösterdiği yakınlık nedeniyle teşekkür ederiz" dediler.


"Çocukların yazdığı notlar beni duygulandırdı"


Başkan Tarhan da yaptığı açıklamada, kentte yaşayanların eğitiminin önündeki engellerin kaldırılması için tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi. Tarhan, "Elimizden geldiğince sık sık mahallere ve okullara yaptığım ziyaretlerde tespit ettiğim eksiklerin giderilmesini sağlıyorduk. Bu kez, bir mektup içerisinde küçük küçük notlar görünce çok duygulandım. Okulların kapanmasına az kalmasına rağmen öğrencilerimizin bazılarının hala kırtasiye, çanta gibi sıkıntılar çekmeleri üzücüydü. Kısa sürede bu medeni cesareti göstererek bana ulaşan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerine ulaştırdım. Ben de bizzat kendileri ile tanışmak ve gösterdikleri cesaret nedeniyle teşekkür etmek istedim" diye konuştu. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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