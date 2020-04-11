Öğrenciler mektup yazdı, polisler böyle cevap verdi - Son Dakika

Öğrenciler mektup yazdı, polisler böyle cevap verdi

Öğrenciler polis teşkilatının 175. yaşını mektup yazarak kutladılar

İSTANBUL - Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümünü kutlamak için Eyüpsultan Yunus Emre İlkokulu öğrencileri polislere özel olarak mektup kaleme aldılar. Öğrencilerin polisleri duygulandıran mektuplarına polisler de aynı şekilde cevap verdiler.

Eyüpsultan Yunus Emre İlkokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıldönümünde polisleri bir kez daha unutmadılar. Öğrenciler 3A sınıf öğretmeni Zeynep İşbilir öncülüğünde bir araya gelerek polislere verilmek üzere birden çok mektup kaleme aldılar. Kaleme aldıkları mektupları seslendirerek video da çeken öğrencilere aynı şekilde polisler de cevap verdi.

Öğretmen İşbilir, "Öğrencilerimizden bugün polis abileri ve ablaları için mektuplar yazmalarını istedim. Onlar da beni kırmadılar. Çok güzel mektuplar yazdılar. Türkiye'nin dört bir tarafında bulunan polislerimize sonsuz teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Polis haftalarını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise mektuplarında, "Mektubu yazarken çok duygulandım. Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'i rahmetle anıyoruz. Bütün polis abilerimizin polis haftasını kutluyoruz. Polis abilerimize bizim güvenliğimizi sağladıkları için teşekkür ederiz. Polis amcaları çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin mektubuna cevap veren polis memurları ise, "Bizlere yazmış olduğunu mektupları okuduk. Çok mutlu olduk. Duygu dolu mektuplarını için teşekkür ederiz. Bu ince davranışınızdan ötürü hepinize teşekkür ederiz" dediler.