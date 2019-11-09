Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Mevlidi Nebevi Haftasını kutladı
Son Dakika Güncel Öğrenciler Mevlidi Nebevi Haftasını kutladı

Öğrenciler Mevlidi Nebevi Haftasını kutladı

6 saat önce

Mevlidi Nebevi Haftası dolayısıyla öğrenciler bir takım etkinlik düzenledi.

Öğrenciler Mevlidi Nebevi Haftasını kutladı, System.String[]

Mevlidi Nebevi Haftası dolayısıyla öğrenciler bir takım etkinlik düzenledi.


Malatya'nın Başharık Mahallesindeki Turgut Özal Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri bu kapsamda ilk olarak İsm-i Azam caminde cuma namazı çıkışı cami cemaatine gül lokumu dağıttı.


Etkinlik kapsamında daha sonra, okulun mesleki tatbikat kulübü tarafından yapılan tiyatroda Peygamber Efendimizin hayatı canlandırıldı.


Programda öğrencilerin seslendirdiği ilahiler dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.


Turgut Özal Kız İmam Hatip Lisesi Müdiresi Nurhan Bilici, Mevlidi Nebevi Haftası dolayısıyla öğrencilerin hafta boyunca birçok program düzenleyeceklerini ifade ederek, amaçlarının Peygamberimiz Hz.Muhammed'in doğum yıl dönümü en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu vurguladı. - MALATYA

Turgut Özal, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
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