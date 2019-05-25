Son Dakika Haberleri: Öğrenciler MÜBEV'i ziyaret etti

Öğrenciler MÜBEV'i ziyaret etti

5 saat önce

Didim Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Utku Özdoğan ve 11. sınıf öğrencileri, her yıl 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında koruma kültürünün anlatılması ve bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında Yoran Mübadele ve Kültür Evini (MÜBEV) ziyaret etti.

Öğrenciler MÜBEV'i ziyaret etti, System.String[]
Didim Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Utku Özdoğan ve 11. sınıf öğrencileri, her yıl 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında koruma kültürünün anlatılması ve bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında Yoran Mübadele ve Kültür Evini (MÜBEV) ziyaret etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Meclis üyesi Gül Ülker, İmar ve Şehircilik Müdürü E. Öznur Gündoğdu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar öğrencilere eşlik ettiler.

MÜBEV'de sergilen bir çok objeyi ilk kez gören öğrenciler, Türk-Yunan nüfus mübadelesi, Yoran mübadilleri ve Didim'in kent belleği ile restorasyon ve koruma bilinci konularında İmar ve Şehircilik Müdürü E. Öznur Gündoğdu tarafından detaylı bilgi verilerek sunum yapıldı.

Didim Anadolu lisesi öğrencileri böyle bir eseri Didim'e kazandırdığı için Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a ve teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:47 Kaynak: İHA
Anadolu Lisesi, Didim, Güncel
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