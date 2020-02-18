Öğrenciler muhabbet kuşu ile rehabilite olacak - Son Dakika
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Öğrenciler muhabbet kuşu ile rehabilite olacak

7 saat önce

Malatya'da rehabilitasyon merkezindeki öğrencilerin terapisinde kullanılmak üzere muhabbet kuşu dağıtımına başlandı.

Öğrenciler muhabbet kuşu ile rehabilite olacak, System.String[]

Malatya'da rehabilitasyon merkezindeki öğrencilerin terapisinde kullanılmak üzere muhabbet kuşu dağıtımına başlandı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Hayvanat Bahçesinde üretim fazlası olan 60 civarındaki muhabbet kuşu, sosyal belediyecilik uygulaması kapsamında il genelindeki 28 rehabilitasyon merkezindeki, öğrencilerin terapisinde kullanılmak üzere dağıtılacak.


Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje ile rehabilitasyon merkezlerine 1 çift muhabbet kuşu, 1 adet kuş kafesi ve 1 kilo kuş yemi hediye olarak veriliyor. Bu anlamda ilk olarak 18 Şubat Salı günü Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine muhabbet kuşları verildi.


Muhabbet kuşlarının teslimi nedeniyle Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Burak Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Malatya Büyükşehir Belediyesine Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü ekiplerini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Geliştirmiş oldukları muhabbet kuşu projesi kapsamında bizleri ziyaret ettiler. Kuşları bize teslim ettiler. Öncelikli olarak bu nazik düşüncelerinden dolayı ve özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızı düşünerek bu projeyi geliştirmelerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerle beraberler, bizlerin yanındalar bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Yapılan açıklamada geri kalan rehabilitasyon merkezlerine de muhabbet kuşlarının planlanan şekilde dağıtılacağı bildirildi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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