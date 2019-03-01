Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Mutlaka Kendilerine Hedef Belirlemeli"

Öğrenciler Mutlaka Kendilerine Hedef Belirlemeli"

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, öğrencilerin mutlaka kendilerine hedef belirlemeleri gerektiğini bildirdi.

Öğrenciler Mutlaka Kendilerine Hedef Belirlemeli
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, öğrencilerin mutlaka kendilerine hedef belirlemeleri gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Vali Akın, düzenlenen kariyer günleri programına katıldı.

Hayırsever İbrahim Aslandede tarafından yaptırılan okuldaki Kur'an-ı Kerim odasını inceleyen Akın, öğrencilerin sorularını yanıtladı, talep ve görüşlerini aldı.

Akın, öğrencilere mesleki tecrübelerini anlatarak, hayatlarında başarılı olmaları ve kendilerini geliştirmeleri uyarısında bulunarak, "Kendinizi her alanda iyi yetiştirin ve geliştirin. Öğrencilerimiz mutlaka kendilerine hedef belirlemeli. O hedefe giden yolda gayret gösterin ve kendinize güvenin. Hedefe sağlam adımlarla yürüyün, karşınıza çıkacak güçlükler karşısında yılmayın, bıkmadan çalışın. Derslerinizin yanı sıra hayatta da başarılı olacağınızdan şüphemiz yok, bu nedenle sizler de kendinize güvenin. İnanıyorum ki hepiniz elde ettiğiniz başarılarla bizleri gururlandıracaksınız. Şehrimize ve ailelerinize başarılar getireceğinizden eminiz." ifadelerini kullandı.

Akın, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Robot Yapıyoruz" projesinin yürütüldüğü laboratuvardaki mekanik ürünleri inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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