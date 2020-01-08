Öğrenciler nineleriyle sınıflarında kitap okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler nineleriyle sınıflarında kitap okudu - Son Dakika

Öğrenciler nineleriyle sınıflarında kitap okudu

6 saat önce

Kırşehir'de ilkokul ve ana sınıfı öğrencileri, "Bir İyilik Yap İyilik Bul Projesi" kapsamında nineleriyle sınıflarında kitap okuyarak zaman geçirdi.

Kırşehir'de ilkokul ve ana sınıfı öğrencileri, "Bir İyilik Yap İyilik Bul Projesi" kapsamında nineleriyle sınıflarında kitap okuyarak zaman geçirdi.

Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi öğretmeni Yasemin Dağlı ve Konya'dan ilkokul öğretmeni Hamza Evmez'in hazırladığı, uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "e-Twinning" platformundaki projede öğrenciler, anneanne ve babaannelerini sınıfta ağırladı.

Çocukluk yıllarındaki oyunlarından bahseden nineler, torunlarıyla kitap okuyarak örnek davranış sergiledi.

Etkinlikle ilgili gazetecilere bilgi veren Yasemin Dağlı, projenin bu ayki konusunu iyilik olarak belirlediklerini, ninelerle minik öğrencileri okullarında buluşturduklarını söyledi.

Çoğu zaman evlerinden dışarı çıkamayan ninelerin, torunlarıyla farklı bir gün geçirmelerini sağladıklarını belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Nineler, torunları sınıflarda koşarken terlerini silsinler istedik. Anneanneleri ve babaanneleri sınıflarımızda ağırladık. Çocuklarımız onlardan tecrübelerini dinlediler. Birlikte kitap okudular. Amacımız, öğretmen arkadaşlarımızla çocuklara, yaşlılara kıymet ve değer vermeyi aşılamak, onlara yardımcı olmayı öğretmek. Anneanneleri ve babaannelerin en mutlu oldukları yer torunlarının yanı."

Dağlı, projenin her ay farklı konuda devam edeceğini sözlerine ekledi.

Öğrenciler nineleriyle sınıflarında kitap okudu

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:52 Kaynak: AA
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