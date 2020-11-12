Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi - Son Dakika

Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi

12.11.2020 15:58
Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi, System.String[]

İlkadım Belediyesi ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İLKEM Etüt ve Eğitim Merkezi'nde(İLKEM) başarılı olan YKS ve LGS hazırlık grubu öğrencileri "Ataya Yolculuk" isimli gezi ile Anıtkabir'i ziyaret ettiler.

İlkadım Belediyesi ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İLKEM Etüt ve Eğitim Merkezi'nde(İLKEM) başarılı olan YKS ve LGS hazırlık grubu öğrencileri "Ataya Yolculuk" isimli gezi ile Anıtkabir'i ziyaret ettiler.

Anıtkabir de bulunan öğrencilere İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bir sürpriz daha yaparak öğrencilerin ziyaretine bir gezi programı daha ekledi. 3 farklı şube 33 farklı mahalleden gelen İLKEM'li öğrenciler Ankara programı çerçevesinde öğretmenleri ile önce Ata'nın huzurunda bulundular.

Aslanlı Yol'dan yürüyüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk mozolesini ziyaret eden öğrenciler, Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Muharebeleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını çarpıcı bir biçimde sunan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de gezdiler. Öğrenciler, Anıtkabir'in ardından Ulus'a geçerek ilk meclis binasıyla birlikte Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Anıtkabir ziyaretinden sonra öğrenciler Hacı Bayram Veli Camii, Taceddin Dergahı ve Mehmet Akif Ersoy Müzesini gezdiler. Yaşayan tarihi yerleri ziyaret eden öğrenciler duygu dolu dakikalar yaşadılar. Vatan, millet sevgisi ile dolu dolu geçen ziyareti Kahramanmaraş'ta 11 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kabrini ziyaret ederek Fatiha'lar okuyan öğrenciler, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne de ziyarette bulundular.

"Ömrümüz boyunca unutmayacağımız bir günü yaşadık"

Ziyaret sonrası duygu ve düşüncelerini dile getiren İLKEM öğrencisi Melike Yankıcı, "Ankara'ya, Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e gitmeyi çok istiyorduk. Anıtkabir'e gelmek bizim için hayaldi. Hayalimizi gerçeğe dönüştüren İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a çok teşekkür ediyoruz. Ömrümüz boyunca unutmayacağımız bir günü yaşadık" dedi. - SAMSUN

Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi
Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi
Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi
Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi
Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi
Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi
Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi

İlkadım Belediyesi, Anıtkabir, İlkadım, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi - Son Dakika


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