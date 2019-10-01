Son Dakika Haberleri: Öğrenciler öğrendiklerini uygulamaya geçirdi
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Öğrenciler öğrendiklerini uygulamaya geçirdi

51 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrencilere, trafikte yayaların önceliğinin benimsetilmesi amacıyla eğitimler verildi.

Öğrenciler öğrendiklerini uygulamaya geçirdi, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrencilere, trafikte yayaların önceliğinin benimsetilmesi amacıyla eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından öğrencilere, trafikte uygulamalar yaptırıldı.


Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro görevlileri tarafından, okul giriş çıkışlarında öğrencilerin daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini veya okul giriş ve çıkışlarını daha güvenli sağlamak ve trafikte yayaların önceliğinin benimsetilmesi amacıyla, Atatürk Orta Okulu Konferans Salonunda öğrencilere eğitim verildi. Salonda öğrencilere verilen bilgilerin ardından, trafiğe çıkılarak uygulaması da gösterildi. Okul önündeki yaya geçidine çıkan öğrenciler öğrendikleri bilgileri burada uygulamaya geçirdiler. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:13 Kaynak: İHA
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