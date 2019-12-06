Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu
Son Dakika Güncel Öğrenciler, öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu - Son Dakika

Öğrenciler, öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu

6 saat önce

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz aralıklarla devam ederken, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Öğrenciler, öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu, System.String[]

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz aralıklarla devam ederken, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.


Kentte 84 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yol açma çalışması yaptı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.


Sabah okula giden öğrenciler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi geçtiği kentte, boylarından büyük kardan adamlar yaparak, kartopu savaşı yaptı. Öğrenciler, oyunlarına dahil olan öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:52 Kaynak: İHA
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