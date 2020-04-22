Öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle evlerinde çeşitli etkinlik yapıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, ilkokul öğrencileri öğretmenlerinin yönlendirmesiyle evlerinde çeşitli etkinlikler yapıyor.

Kırca İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Gülyol, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle öğrencilerin herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması adına önce bir hafta tatil ardından da uzaktan eğitim sürecine girdiklerini anımsattı.

Bu süre içerisinde çocukların eğitim süreçlerinin zarar görmesini en az seviyeye getirmek için bir takım çalışmalar yaptıklarını kaydeden Gülyol, "Bu süreçte biz 2/A sınıfı olarak Eğitim Bilişim Ağı EBA'yı gerek televizyondan gerekse internet adresinden aktif olarak takip ettik ve çalışmaları yaptık." ifadesini kullandı.

Öğrenci velisi Özlem Bahar ise öğretmenin evde bilgisayarda hazırlayıp çıktılarını aldığı çalışmaları veliler olarak sosyal mesafeyi koruyarak aldıklarını belirtti.

Öğrencilerin bu çalışmaları yapmalarını sağladıklarını dile getiren Bahar, şunları kaydetti:

"Akabinde çalışmaların fotoğraflarını çekip öğretmenimize watsapp kanalıyla gönderip kontrol mekanizmasını işler hale getirdik. Öğretmenimizin zaman zaman konu anlatımları yapıp watsapptan bize gönderdiği videoları öğrencilerimizin izlemesini sağladık. Ayrıca öğretmenimizin yönergeleri doğrultusunda öğrencilerimizden istediği konu anlatımlarının videosunu çekip yine watsapptan okul gurubumuza göndererek, hem tüm sınıf öğrencilerimizin öz güvenlerini kazanmaları hem de konuları tüm sınıfın da anlamaları konusunda çalışmalar yaptık."