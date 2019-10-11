Son Dakika Haberleri: Öğrenciler okul bahçesinde patates üretti
Son Dakika Güncel Öğrenciler okul bahçesinde patates üretti

Öğrenciler okul bahçesinde patates üretti

26 dakika önce

Kars'ın Selim ilçesinde öğrencilerin organik tarım konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla okul bahçesinde patates üretimi yapıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde öğrencilerin organik tarım konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla okul bahçesinde patates üretimi yapıldı.

İlçeye bağlı Karahamza köyündeki Zekariye Atilla Ortaokulu öğrencileri, okul müdürü Mürsel Kızıltaş'ın girişimleriyle okul bahçesine patates ekti.

Bahçeye ekilen 20 kiloluk tohumluk patatesten kimyasal gübre kullanmadan 250 kilo organik patates üreten öğrencilerin hasat yapımında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Okul Müdürü Mürsel Kızıltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle çocuklara üretmenin önemini aşılamak adına proje hazırladıklarını ve mayıs ayında patatesleri toprakla buluşturduklarını aktardı.

Öğrencilerde organik tarım ve üretme bilincinin oluşması açısından çok güzel bir çalışma yaptıklarını ifade eden Kızıltaş, "Tabi bu süreci yaşarken de özellikle eğitim ortamında çocukların çok eğlenceli, zevkli, kaliteli zaman geçirmelerine şahit olduk. Çocuklarımız üretmenin kıymetini, üretilen ve hazır alınan gıdalar arasındaki farkı anladılar. Tabi bunu yaparken köy okulu olmamızın avantajını kullandık." dedi.

Kızıltaş, yaşları küçük olmasına rağmen öğrencilerin özveriyle organik patates üretimini başardıklarını belirterek, başka okullarda da benzeri çalışmalar yapılmasının üretim bilincinin artırılmasına vesile olacağını dile getirdi.

Öğrencilerden Sıla Demirci de kendi ürettikleri ürünlerin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Öğrenciler okul bahçesinde patates üretti

Selim, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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