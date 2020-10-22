Öğrenciler okul bahçesindeki uçağa eklenen simülatörle uçuş eğitimi alacak - Son Dakika

Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki "Boeing 737-400 Classic" tipi eski yolcu uçağına simülatör eklendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle bir hayırsever tarafından satın alınarak Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hibe edilen "Boeing 737-400 Classic" tipi eski yolcu uçağında, öğrencilere artık simülatörle uçuş eğitimi verilecek.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen "Hayallerimiz uçuşa geçiyor" projesi kapsaında, yolcu uçağı kokpitine eklenen simülatörle öğrenciler artık uçuş eğitimi de alabilecek.

Okul Müdürü Haldun Çevik, gazetecilere, lisenin uçak bakım alanında tematik proje okulu olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

"Havacılığı öğretme misyonumuz olacak"

Projeyle öğrencilerin, Antalya ve dünya semalarında uçuşa geçeceğini dile getiren Çevik, "Sadece öğrencilerimize değil, çevremizde havacılığa hevesli, hayalleri olan öğrencileri de okula davet ederek, onları da simülatörle uçurup havacılığı öğretmek misyonumuz olacak." dedi.

Çevik, şöyle konuştu:

"Gerek uçak teknolojisi gerekse uçuş eğitimiyle tecrübeli olarak mezun olacak öğrenciler, Türkiye havacılığının altyapısında çalışmalar yürütecek. Pilotaja da altyapıdan öğrenci yetiştirmek istiyoruz. Onların refleksleri, dikkatleri, iradeleri ve güçleri gelecekteki pilot adaylarının da çıkarılmasında etken olacak. Belli bir eğitimden sonra BAKA ile onlara sertifika vereceğiz. Daha sonra da pilotaj açılması için mücadele vereceğiz. Bu sayede 14 yaşındaki çocuklarımız, okulu bitirip 18 yaşına geldiklerinde pilotlukta iyi yerlere gelmiş olacaklar."

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de Antalya'nın Türkiye'nin en önemli uçuş noktalarından biri olduğunu, bu üstünlüğü uçak bakım hizmetlerinde kullanmak istediklerini belirtti.

Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu konuda oldukça iyi bir altyapı bulunduğunu vurgulayan Güler, "Boeing 737-400 Classic tipi yolcu uçağında bir simülatör oluşturduk. Simülatörle öğrencilerimiz, bir yolcu uçağının uçuşunu görecekler, test edecekler." ifadelerini kulandı.

Uçağın hikayesi

Almanya'nın Baden Havalimanı'ndan kalkan, Sky Havayolları'nın "Boeing 737-400 Classic" tipi "ZY 8756" sefer sayılı yolcu uçağı, 2011'de Antalya Havalimanı'na inişi sırasında, sağ ana iniş takımındaki lastiğin patlaması sonucu kanadının üstüne yattı. Kaza sırasında içinde 156 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunan uçak, onarımı mümkün olmayınca hurdaya ayrıldı.

Uçak, Sky Havayolları'nın 2013'te iflasıyla Antalya 6. İcra Müdürlüğünce 1,5 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı, ancak üç ihalede de alıcı bulamadı.

Bakan Çavuşoğlu'nun girişimleriyle bir hayırseverin satın aldığı uçağın okula hibe edilmesiyle okulun bahçesine taşınan uçağa, 8 aylık çalışmayla, kütüphane, müze ve mini sinema salonu kuruldu.

Uçağın yıkanması dahil tüm bakım onarım işleri, öğrenciler tarafından uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştiriliyor.