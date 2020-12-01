Öğrenciler okul öncesinde uzaktan eğitimle dijital kodlama öğreniyor - Son Dakika

Uzaktan eğitime uygun olarak planan proje sayesinde, öğrenciler okul öncesi yaşlarda dijital kodlama öğrenmeye başladı.

Türkiye genelinden eTwinning platformuyla bir araya gelen 10 öğretmen, uzaktan eğitime uygun olarak hazırladıkları "Evden eve, elden ele kodlama Stem-A" adını verdikler proje sayesinde, öğrencilere okul öncesi yaşlardan itibaren dijital kodlama eğitimi vermeye başladı. Proje Konya'daki Mustafa Karaciğan İlkokulu'nda öğrenim gören okul öncesi 1. ve 2. sınıf öğrencilerinde de uygulanmaya başlandı.

Projenin kuruculuğunu yapan Öğretmen Aynur Özkan, dijital kodlamanın artık yabancı dil öğrenmek kadar büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, sıralama ve döngü gibi dijital kodlama kavramlarıyla erken yaşlarda tanışan çocukların, ileride teknolojik anlamda ülkeye katkılarının büyük olacağını ifade etti.

Proje kapsamında, değişik illerden 10 öğretmenin bir araya gelerek 70 öğrenci ve veliye ulaştıklarını aktarana Özkan, öğrencilerin yaşlarına uygun kodlama etkinlikleriyle ile öğrencilerine 21. yüzyılın becerilerini kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje, Konya'da Ülkü Çakmak idaresinde, Ankara, Aydın, Sinop, Niğde, Sakarya, Ordu, Erzurum gibi illerdeki okullarda uzaktan eğitim vasıtasıyla uygulanmaya başlandı.