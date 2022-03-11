ÖĞRENCİLER, OKULDA ALDIKLARI EĞİTİMLE ENSTRÜMAN ÜRETİYOR -2 - Son Dakika

TÜRKİYE'de ortaöğretim düzeyinde müzik aletleri eğitimi veren tek kurum olma özelliğini taşıyan İzmir Gaziemir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, müzik aletleri yapımı alanında kemandan kemençeye kadar çok sayıda enstrüman üretiyor. Enstrümanların onarımı ve satışıyla gelir elde eden öğrenciler, ileri düzeyde çalgı süsleme tekniklerini de öğreniyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan ve Türkiye'de ortaöğretim düzeyinde müzik aletleri eğitimi veren tek okul olma özelliğini taşıyan İzmir Gaziemir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, müzik aletleri yapımı alanında Mızraplı Halk Müziği, Sanat Müziği ve Batı Müziği enstrümanları ile yaylı enstrümanları üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Müzik Aletleri Yapımı Projesi'ne de dahil olan öğrenciler, hafta sonu kurslara katılarak çalgı yapımcısı 'lutiye' olabilmek için gerekli eğitimi alıyor. Enstrümanların onarımı ve satışıyla gelir elde eden öğrenciler, ileri düzeyde çalgı süsleme tekniklerini de öğreniyor. Öğrencilerin sadece üretim değil bakım onarım çalışmaları da gerçekleştirdiklerini söyleyen müzik aletleri yapımı alan şefi Adnan Manyaslı, "Enstrümanları buraya getirip bakım onarımlarını yapıp gelir elde ediyorlar. Aynı zamanda öğrencilerimiz enstrümanların maliyetlerini kendileri karşılıyorsa, biz enstrümanları çocuklarımıza hediye ediyoruz. Bu yolla da gelir elde edebiliyorlar" dedi.

'MÜZİKAL YÖNLERİNİ GELİŞTİRİYORUZ'

Bölümün 2019 yılından beri hizmet verdiğini anlatan Manyaslı, "9'uncu sınıfta öğrencilerimiz okula geldikten sonra yüzde 50 atölye dersleri, yüzde 50 müzik dersleri görmeye başlıyor. Çocuklarımızda 9'uncu sınıfta çalgı yapımının teknik yönlerini öğretiyoruz. Daha sonra haftalık 10 saatlik müzik eğitimi ile çocuklarımızın müzikal yönlerini geliştiriyoruz. Hafta sonları 15 kişilik kursiyer öğrenci grubumuzla bakanlığın 'Müzik Aletleri Yapımı Projesi' kapsamında klasik kemençe üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de lise aşamasında yalnızca bizim okulumuzda eğitim veriliyor. İstanbul'da da bir okulda bu bölüm açık ancak şu anda öğrenci olmadığı için eğitim verilen tek kurum hala biziz. Şu an yerli çalgılardan Türk Halk Müziği'nde kullanılan kabak kemane, klasik kemençe, keman yapımı dersleri veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'MESLEĞİ YENİ KUŞAKLARA AKTARMA FIRSATI BULUYORUZ'

Öğrencilerin uygulamalı derslerde kendilerini daha üretken ve mutlu hissettiklerini ifade eden Manyaslı, "Biz çocuklarımıza burada çalgı yaptırdığımızda onların özgüvenlerini de arttırıyoruz. Aynı zamanda çalgı yapım mesleğini yeni kuşaklara aktarma fırsatı buluyoruz. Bu anlamda bölümümüzün çok değerli olduğunu düşünüyorum. El yapımı çalgılarda sadece maddi kaygılar değil, aynı zamanda sanatsal kaygılar da vardır. Biz bu kaygıları çocuklarımıza geçirdiğimizde onların iş sektöründe daha başarılı çalışmalarını sağlayabiliyoruz. Çocuklarımız mezun olduktan sonra atölyelerde çalışabiliyor, kendi sermayelerini kullanarak işletme açabiliyor. Biz onlara iş yeri açma belgesi veriyoruz. Çocuklarımız çalgı yapımı ile ilgili yurt dışı projelerinde de yer alabiliyor" açıklamalarında bulundu.

'SANAT VE SANATÇIYA DEĞER VEREN BİR ALAN'

İzmir Gaziemir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Öznur Topbaş ise "Okulumuzda müzik aletleri yapımı, çocuk gelişimi, yiyecek içecek hizmetleri ve güzellik hizmetleri olmak üzere dört farklı alanda mesleki eğitim yapılmakta. Müzik aletleri yapım atölyemizde müzik aletleri, yerli çalgılar üretilmektedir. Buradan mezun olan öğrencilerimiz genellikle üniversitelerin konservatuar bölümlerinde eğitim almaktadır. Bu alan sanat ve sanatçıya değer veren bir alan olduğu için önem verilerek geliştirilmesi gereken bir program. Müzik aletleri yapımının öğrenilmesi çok değerlidir" dedi.

'ENSTRÜMANLARIN ANATOMİSİNİ ÖĞRENİYORUZ'

Programda enstrümanların anatomisini öğrendiğini söyleyen öğrencilerden Yiğithan Tokcan (17), "Solfej dersleri alıyoruz ve müzik teorisi işliyoruz. Ayrıca müzik aletleri üretiyoruz. Ben gitar çaldığım için bu konuya ilgim vardı. Bu bölgede yaşadığım için bölümden de haberdar idim. Bu yüzden bu programı tercih ettim. Mezun olduktan sonra konservatuvar okumayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Cansu Kayra (18) ise "Müzik aletinin ağaç halinden son haline gelişine kadar hepsinin eğitimini alıyoruz. Bir ağaca ses vermek sanattır ama o ağaca ses vermek için emek gerekiyor. Burada aldığım eğitimle klasik kemençe üretim ve kemanı da tamamlıyorum" diye konuştu.