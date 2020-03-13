Öğrenciler, okulda koronavirüs temizliği yaptı - Son Dakika
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Öğrenciler, okulda koronavirüs temizliği yaptı

6 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okullarında koronavirise karşı temizlik yaptı.

Öğrenciler, okulda koronavirüs temizliği yaptı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okullarında koronavirise karşı temizlik yaptı.

Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde, ders gördükleri sınıflarda bulunan masa ve sıralarla diğer ders materyallerini temizledi.

Okulun koridorlarına da paspas yapan öğrenciler, temizliğin ardından toplu bir şekilde ellerini bol sabunla yıkadı.

Okul müdürü Yahya Ateş, yaptığı açıklamada, öğrencilerin önlem için kendi kullandıkları sıra ve okul salonlarını temizlediğini belirtti.

Daha sonra öğrencilere koronavirüs hakkında seminer verildi.

Seminerde konuşan okul öğretmenlerinde Fatih Demir, dünya coğrafyasında yayılım gösteren ve geniş çaplı bir etkiye sahip olan yeni nesil koronavirüsten öğrenciler ve öğretmenlerin en az şekilde etkilenmesi amacıyla temizlik yaptıklarını kaydetti.

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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