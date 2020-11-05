Öğrenciler okulda sebze ekip hasat ederek tarımı öğreniyor - Son Dakika

Giresun'un Piraziz ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda oluşturulan serada öğrenciler toprağı işleyip ürün alarak tarımı öğreniyor.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, "Yetenekli Çocuklar, Nitelikli İş Gücü, Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye" projesi protokolü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda tarım serası oluşturuldu.

Yaklaşık 200 bin lira maliyetle inşa edilen serada öğrenciler fen bilgisi öğretmenlerinin eşliğinde marul, fasulye, biber, maydanoz gibi sebzeleri yetiştiriyor. Sebzelerin olgunlaşmasıyla yine öğrenciler ürünleri hasat ediyor.

Okul Müdürü Atakan Koçhan, gazetecilere, ortaokul kapsamında atölyenin Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Tarım serası için yerel paydaşlardan da destek aldıklarını ifade eden Koçhan, "Çocuklarımız iyi yerlere gelsin, tarımla uğraşsın istiyoruz. Bu işin meyvesini bir yıl sonra çocuklarımızda göreceğiz." dedi.

Okul öğretmenlerinden proje koordinatörü Mustafa Dizdar ise okuldaki öğrencilerin çoğunun ailelerinin tarım arazilerine sahip olduğunu belirterek, "Tarımsal üzerine bir eğitim verirsek gelecekte kendi bahçelerini yetiştirip geçimini sağlayabileceklerini düşündük. Proje çıkış noktamız buydu." diye konuştu.

Çocukların atölyede ürünlerin nasıl yetişeceğini öğrendiğini ifade eden Dizdar, şöyle devam etti:

"Ürün toplama ve ekmeyi öğrendikten sonra kendi arazilerinde bunları uygulayabilirler. Bu da çocukların geleceğe yönelik becerileriyle beraber kendi bahçelerinde ürün yetiştirmesini sağlayacak. Biz küçük yaşlarda tarımı sevdiriyoruz."

Öğrencilerden Onur Direnç de tarım serasında sebzelerle uğraşmayı sevdiğini belirterek, öğretmenlerinden sebzelerin hangi iklimleri sevdiklerini, ne zaman büyüyüp hasat edildiklerini öğrendiğini anlattı.