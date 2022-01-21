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Öğrenciler okulda, veliler dışarıda karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Öğrenciler okulda, veliler dışarıda karne heyecanı yaşadı

21.01.2022 19:31

Öğrenciler okulda, veliler dışarıda karne heyecanı yaşadı Özel öğrenciler de karnelerine kavuştuDÜZCE – Düzce'de veliler dışarıda, öğrenciler ise sınıfta karne heyecanı yaşadı.

Öğrenciler okulda, veliler dışarıda karne heyecanı yaşadı

Özel öğrenciler de karnelerine kavuştu

DÜZCE – Düzce'de veliler dışarıda, öğrenciler ise sınıfta karne heyecanı yaşadı. Özel eğitim okullarında okuyan özel öğrenciler de karnelerine kavuştu.

Düzce'de 317 okulda 72 bin 300 öğrencinin karnelerini alması ile 15 günlük yarıyıl tatili başladı. Karne günü pandemi kuralları çerçevesinde öğrenci velileri sınıflara alınmadı. Geçmiş yıllarda sınıfları dolduran ve çocuklarının karne heyecanına sınıflarında ortak olan veliler, okul bahçesinde çocuklarının karnelerini almasını bekledi.

Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte okullarda karnelerine kavuşan öğrencilerin yanı sıra özel öğrenciler de karnelerine kavuştu. Düzce Hacı Hidayet Türkseven Özel eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 120 özel öğrenci, karnelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Öğretmenler, özel çocuklar için hazırladıkları hediyeleri de vererek onları mutlu etti.

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Talha Aydoğan, "Okulumuz açısından çok verimli bir dönem oldu. Özellikle kazanım anlamında okulun fiziki yapısı bu dönemde çok değişti. 120 orta derece otizmli öğrencimiz karnelerini aldılar ve onun mutluluğunu yaşıyorlar. Pandemi nedeniyle okula uzun süre devam edemeyen öğrencilerin problem davranışları had safhadaydı. Biz bu dönemde okulları sürekli açık tutarak, onların problem davranışlarını düşürdük. Hatta kalmadı bile diyebiliriz. Bu bakımdan çok verimli bir dönem geçirdik. Okulumuzda sınıflarımız 4'er kişilik olduğu için öğretmen sayımız 85. Bunun içinde rehber, branş öğretmenlerimiz de var" dedi.

Öğrenciler okulda, veliler dışarıda karne heyecanı yaşadı
Öğrenciler okulda, veliler dışarıda karne heyecanı yaşadı
Öğrenciler okulda, veliler dışarıda karne heyecanı yaşadı

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Türkseven, Pandemi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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