Öğrenciler okulları ile fidanlar ise toprakla buluştu - Son Dakika

Öğrenciler okulları ile fidanlar ise toprakla buluştu

12.10.2020 16:07

- Öğrenciler okulları ile fidanlar ise toprakla buluştu Milli Eğitim Bakanı'nın fidan dikim çağrısına Sakarya'dan destek İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: "Ülkemizin yanındayız, nefes almaya devam edeceğiz" Orman yangınları sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı fidan...

- Öğrenciler okulları ile fidanlar ise toprakla buluştu

Milli Eğitim Bakanı'nın fidan dikim çağrısına Sakarya'dan destek

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: "Ülkemizin yanındayız, nefes almaya devam edeceğiz"

SAKARYA - Orman yangınları sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı fidan dikim çağrısına Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile öğretmenlerden destek geldi. Öğrenciler evlerinde uğurlandıktan sonra okul bahçelerine yanan ormanlar için fidan dikildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yanan ormanların hüznünü yaşadığını dile getirerek yaptığı paylaşımda; tüm öğretmenleri, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etmişti. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenler, pandemi dolayısıyla öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra, okulun bahçesine fidan diktiler. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile İl Milli Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin katılımı ile Karadere ilk ve ortaokulunda düzenlenen programda fidanlar toprak ile buluşturularak can suyu verildi.

Ülkemizin yanındayız, nefes almaya devam edeceğiz

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz nefes almamızda en büyük rol oynayan ağaçlarımız yandı; Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Trabzon'da. Sayın Bakanımızın da dünkü çağrısı ile birlikte Sakaryamızda bütün okullarımızda öğrencilerimizi okullarımızdan uğurladıktan sonra, öğretmenlerimiz ile beraber 'Her Fidan Bir Nefes' dedik ve ağaçlar diktik. Bugün aslında bizim için çok önemli, çocuklarımızı okulları ile fidanlarımızı topraklar ile buluşturduk. Geleceğimizi, ülkemizi daha iyi yarınlara taşımak için, umutlarımızı geleceğimize taşımanın sorumluluğu içerisinde tedbirlere uyarak hep birlikte inşallah yarınları kucaklayalım istedik. O yüzden de bugün Karadere okulumuzda öğretmenlerimiz ile birlikte beraber bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Evet biz belki bir ölürüz ama bin diriliriz, gerek insan gerekse ağaç olsun her daim ülkemizin yanındayız, nefes almaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Öğrenciler okulları ile fidanlar ise toprakla buluştu
Öğrenciler okulları ile fidanlar ise toprakla buluştu
Öğrenciler okulları ile fidanlar ise toprakla buluştu
Öğrenciler okulları ile fidanlar ise toprakla buluştu

Fazilet Durmuş, Ziya Selçuk, Sakarya, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler okulları ile fidanlar ise toprakla buluştu - Son Dakika

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