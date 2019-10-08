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Son Dakika Güncel Öğrenciler okulları yararına kermes düzenledi

Öğrenciler okulları yararına kermes düzenledi

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren Zeynel Aslan İlkokulu öğrencileri, okullarının ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenledi.

Öğrenciler okulları yararına kermes düzenledi, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren Zeynel Aslan İlkokulu öğrencileri, okullarının ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenledi.


Kermese Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Emniyet Amiri Musa Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, kamu çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Kermesin açılışını yaparak stantları gezen Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, birlik ve beraberliğin pekişmesi, kaynaşma ve işbirliğinin sağlanması bakımından bu tür sosyal faaliyetlerin önemli olduğuna vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.


Başkan Fırat, "Öğrencilerimiz ile velilerinin düzenlemiş oldukları kermeste yöresel yemek ve tatlılar yer almaktadır. Bu faaliyet aynı zamanda gastronomi ve yerel yemeklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına da katkı sunmaktadır. Emeği geçen kardeşlerimi kutluyorum" diye konuştu.


Okul Müdürü Ahmet Tepe ise yaptığı açıklamada, çok başarılı ve geniş kapsamlı bir kermes yapıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:14 Kaynak: İHA
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