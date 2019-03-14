Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Okullarını Güzelleştiriyor

Öğrenciler Okullarını Güzelleştiriyor

48 dakika önce

Batman Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında okul duvarlarını birbirinden güzel resimlerle boyayarak renklendirdi.

Öğrenciler Okullarını Güzelleştiriyor, System.String[]
Batman Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında okul duvarlarını birbirinden güzel resimlerle boyayarak renklendirdi.

Batman'daki 3 farklı lisenin öğrencileri ile resim öğretmenlerinin öncülüğünde ve Batman Belediyesi'nin malzeme desteğinde bulunduğu sosyal sorumluluk projesi için okul duvarları farklı resimlerle boyandı. Batman Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Elif Eker Taş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Batman'ın en işlek caddelerinden biri olan bu caddeyi ve bu duvarları güzelleştirmek ve estetik bir hale dönüştürmek istediklerini söyledi. Taş, "Öğrencilerimizle okul müdürümüzün önderliğinde bu projeye başladık. Öğrencilerimiz birkaç gruptan oluşuyor. Batman Anadolu Lisesi öğrencileri, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve Şehit Ömer Halis Demir Lisesi öğrencileri var. Bu öğrencilerimiz gönüllü bir şekilde proje kapsamında çalışıyorlar. Üç okulun öğretmenleri de bu proje dahilindeler" dedi.

"Batman'ı güzelleştirmeye çalışıyoruz"

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında okul duvarlarını boyayan öğrencilerden Şeval Nur Taşkıran ise, kentlerini güzelleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Taşkıran, "Müdürümüz de desteklerini eksik etmiyor sağ olsun. Batman'ı olabildiğince daha renkli daha canlı bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Hayata geçirilen proje ile amaçlarının okullarını güzelleştirmek olduğunu belirten Fatma Zehra Arslan ise, "Batman Anadolu Lisesi öğrencileri olarak resim öğretmenimizle bir proje yapmaya karar verdik. Bu projede de okulumuzu güzelleştirmek amacımızdı. Bu yüzden müdürümüzün yanına gidip gerekli destekleri aldık. Şuanda da gördüğünüz gibi çok güzel bir projeye imza atmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Batman Anadolu Lisesi okul müdürü Mehmet Konak da, bu çalışma ile farkındalık oluşturduklarını söyledi. Konak, "Belediyemizin büyük katkılarıyla hayata geçirilen bu güzel çalışmanın çevreyi ve okulumuzu güzelleştirme adına büyük bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Kendimizden başlayarak yaptığımız bu güzelliğin öğrencilerimizin akademik hayatında da pozitif katkılarının olacağına ve okulumuzun başarısına daha büyük değer katacağına inanıyorum" dedi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Batman, Güncel
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