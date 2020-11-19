Öğrenciler okullarının duvarlarını bozkırın canlılarıyla renklendirdi - Son Dakika

Öğrenciler okullarının duvarlarını bozkırın canlılarıyla renklendirdi

19.11.2020 13:05
Öğrenciler okullarının duvarlarını bozkırın canlılarıyla renklendirdi, System.String[]

Türkiye'deki bozkırın biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla Şanlıurfa'da yürütülen "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi" projesi kapsamında, öğrenciler okullarının duvarlarına bozkırda yaşayan bitki ve hayvanları resmetti.

Türkiye'deki bozkırın biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla Şanlıurfa'da yürütülen "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi" projesi kapsamında, öğrenciler okullarının duvarlarına bozkırda yaşayan bitki ve hayvanları resmetti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü Küresel Çevre Fonu finansal desteğiyle yürütülen "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi" kapsamında Şanlıurfa'nın Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Alanı, Tek Tek Dağları Milli Parkı ve Karacadağ Bozkırları bölgelerinde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Projenin okul etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri Güzelkuyu İlkokulu'nda düzenlenen törenle verildi. Etkinlik kapsamında öğrenciler bozkırda yaşayan canlıların resimlerini okullarının duvarlarına çizerek boyadı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, proje kapsamında bozkırın içerisindeki endemik türleri tespit ederek envanterinin çıkarıldığını belirterek, bu kapsamda gelecek nesillere bu canlıların aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Çalışmalar sırasında bölge halkı ve çocuklarla da yakından temasta bulunduklarını anlatan Selışık, şöyle devam etti:

"Doğal kaynaklarımız bizim geleceğe mirasımız olacak. Onları ne kadar iyi korursak ve sürdürülebilir kılabilirsek gelecek nesillerin gıda güvenliğini temin edeceğiz. Doğal kaynaklarımız bize gıdayı veriyor, insan sağlığının temel besin elementleri de gıdadan geliyor. Hepimizin sağlıklı beslenmesi gerekiyor, buradaki bütün endemik türler, yabani türler zincirin önemli bir parçası. O yüzden çocuklarımızın bunu öğrenmesi gerekiyor. Bozkırda yaşıyorlar, bitkileri tanıyorlar ama o bitkilerin ne işe yaradığını bu oyunlarla öğrenmiş oluyorlar. Burada hem duvar boyaması yaptık, Şanlıurfa'daki endemik türleri belirledik ve o türlerin duvarda birer resimlerini yaptık, tiyatro oyunu çalışmamız ve boyama kitaplarımız var."

"Gençler bozkırda yaşayan türleri okullarının duvarlarına resmetti"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut ise 2017'de başlayan projede pandemi nedeniyle süre uzatımına gittiklerini ve 2022'nin haziran ayına kadar devam ettireceklerini söyledi.

Bozkır biyolojik çeşitliliğinin tanıtılmasını, korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini anlatan Bulut, "Hedefimiz tam da burada bozkırın ortasındaki gençlere bozkır hakkında bir mesaj vermek, onları bilinçlendirip geleceğimiz olan gençleri bilgi sahibi yapmak. Esas maksadımız olan eğitimi gerçekleştirmek istedik. Gençler burada bozkırda yaşayan türleri okulumuzun duvarlarına resmettiler, bu okulda bozkırda yaşayan türler hakkında da çok ciddi eğitimler gerçekleştirildi." dedi.

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir de proje kapsamında öğrencilerin yaban hayatını tanıdıklarını ve doğaya olan ilgilerinin arttığını belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında düzenlenen resim yarışmasında birinci olan 10 yaşındaki Esma Ekinci, yarışmaya katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bozkırın bir yaşam kaynağı olduğunu anlatarak herkes tarafından bozkırda yaşayan tüm canlıların korunmasını isteyen Ekinci, "Bozkır olmasaydı hayvanlarımız yaşayamazdı ve bütün bitkilerimiz ölürdü." dedi.

Şanlıurfa, Türkiye, Endemik, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler okullarının duvarlarını bozkırın canlılarıyla renklendirdi - Son Dakika


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