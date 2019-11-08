Son Dakika Haberleri: Öğrenciler okulun bahçesinde ayın evrelerini izledi
Son Dakika Yerel Öğrenciler okulun bahçesinde ayın evrelerini izledi

Öğrenciler okulun bahçesinde ayın evrelerini izledi

6 saat önce

ERZURUM'da özel bir kolej, öğrencilere okulun bahçesine kurdukları teleskopla Ay'ın evrelerini izletti.

Öğrenciler okulun bahçesinde ayın evrelerini izledi, System.String[]

ERZURUM'da özel bir kolej, öğrencilere okulun bahçesine kurdukları teleskopla Ay'ın evrelerini izletti. Fizik Öğretmeni Esra Yıldırım öğrencilere bilgi verirken, özel aparatıyla teleskopa monte edilen akıllı telefondan gelen görüntüler ise projeksiyon cihazı ile duvara yansıtıldı.

Çok büyük ve karmaşık yüzey yapılarına sahip olan ayın evrelerinden ilk dördü, kolej öğrencileri tarafından canlı olarak izlendi. Daha önce 27 Temmuz tarihinde Kanlı Ay tutulmasını da gözlemleyen öğrenciler, 5 Kasım 2019 Salı günü okul bahçesinde kurdukları gezegen gözlemi için kullanılan aynalı teleskop ile Ay'ı gözlemledi. Aynı zamanda özel aparatıyla teleskopa monte edilen akıllı telefondan gelen görüntüler projeksiyon cihazı ile duvara yansıtıldı. Duvardaki Ay'ın görüntüsü eşliğinde 5'inci sınıf öğrencileri tarafından "Ayın Evreleri" başlığı altında sunum yapıldı. Erzurum Özel Bilge Koleji kurucu Müdürü Abdullah Samancı, "Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesine dikkat ediyoruz. Bu da bizi bilimsel etkinliklerde aktif olmaya yönlendiriyor. Bugün ve geçmişte gerçekleştirdiğimiz Fen ve Uzay bilimleri bağlamında önemli bir yer tutan Ay'ın evrelerinin gözlemini farklı zamanlarda tekrarlayacağız. Bu sayede öğrencilerimizin hem uzay bilimlerine olan merak güdülerini tatmin etmiş hem de somut öğrenme gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.


Erzurum, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:19 Kaynak: DHA
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