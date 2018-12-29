Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Okulun Fitness Salonunda Zayıflıyor

Öğrenciler Okulun Fitness Salonunda Zayıflıyor

1 saat önce

Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve idare personeli, okullarının fitness salonlarında boş zamanlarında spor yapıyor.

Öğrenciler Okulun Fitness Salonunda Zayıflıyor, System.String[]
Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve idare personeli, okullarının fitness salonlarında boş zamanlarında spor yapıyor.

Okul Müdürü Sefer Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşama önem verdiklerini ifade etti.

Yaşar, şunları kaydetti:

"Okulumuz fitness salonunda derslerden arta kalan zamanlarda ve boş zamanlarda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz obeziteyle mücadele kapsamında spor yapıyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz fazla kilolarından burada spor yaparak kurtulmakta. Okul olarak sağlıklı yaşamı çok önemsiyoruz. Salonumuz mesai saatleri içinde her zaman kullanıma açık. Fitness salonumuzdan halkımız da ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Vatandaşlarımız da salona gelip sağlıklı yaşama kapı açıyor."

Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuz Ayaz da okul olarak obeziteyle mücadelede başarılı olduklarını belirterek, "Derslerin dışında öğrencilerimiz ve okul personelimiz düzenli bir programla fitness yapıyor. Salona gelen herkesin beden kitle endeksleri belirleniyor ve ona göre spor yaparak fazla kilolarından kurtuluyor. Öğrencilerin sağlıklı vücut ölçülerine kavuşması için yaptığımız çalışmalarda olumlu sonuçlar aldık." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Arda Kurtuluş Özdemir, boş zamanlarında spor yaparak 3 yılda yaklaşık 20 kilo verdiğini dile getirdi.

Sporun sağlıklı bir yaşamın anahtarı olduğunu vurgulayan Özdemir, "Spor sayesinde fazla kilolarımdan kurtuluyorum. Spor yapmak güzel bir şey ve herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Spor sayesinde yaklaşık 20 kilo verdim. Şu anda gayet iyiyim." dedi.

10. sınıf öğrencisi Irman Tutku Şahin de fitness salonu sayesinde kilolarından kurtulduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:08 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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