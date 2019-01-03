Öğrenciler Okuma Minderi Tasarladı

İzmir
'in Konak
ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında okuma minderi yapma yarışması düzenlendi.
Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen okuma minderi yarışmasında öğrenciler yaptığı minderlerleri tanıttı.
Jürinin değerlendirmesi sonucunda Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zehra Tural birinci, Güzelyalı
Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Onur Yağlı ikinci, Mustafa Kemal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Doğukan Altınçicek üçüncü oldu.
Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yarışmada yaptığı konuşmada insan için en etkili öğrenme yolunun okumak olduğunu belirtti.
Okuyarak yetişmiş bir toplumun başarılı ve güçlü olacağını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Okumanın ne yaşı ne de zamanı vardır. İnsan istediği her zaman bir şeyler okuyabilir. Okumanın satırı, sayfası, gerekçesi olmadığı gibi yeri de olmaz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Kitap, Okuyan Nesillerle Anlam Kazanır Projesi kapsamında kitap okumanın ne denli önemli olduğunu farklı etkinliklerle ortaya koymaya çalışıyoruz. Okuma minderi etkinliğinde öğrencilerimiz okumanın her yerde her zaman yapılabileceğini kanıtlarcasına el emeği göz nuru minderler hazırladılar. Düzenlediğimiz yarışma ile bu konuda bir farkındalık oluşturmayı hedefledik."