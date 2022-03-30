ÖĞRENCİLER, OKUYUP BİRİKTİRDİKLERİ KİTAPLARI HEDİYE ETTİ - Son Dakika
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ÖĞRENCİLER, OKUYUP BİRİKTİRDİKLERİ KİTAPLARI HEDİYE ETTİ

30.03.2022 16:42

ZONGULDAK'ta lise öğrencileri, harçlıklarıyla alıp okudukları kitapları, Çaydeğirmeni beldesinde vatandaşlara hediye etti.

ZONGULDAK'ta lise öğrencileri, harçlıklarıyla alıp okudukları kitapları, Çaydeğirmeni beldesinde vatandaşlara hediye etti.

Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 17 öğrenci, harçlıklarıyla alıp okudukları kitapları okulda biriktirdi. Öğrenciler, Kütüphane Haftası kapsamında içine 'Kitap iyileştirir' notu yazılı ayraç konulan 70 kitabı, belde merkezinde halka dağıttı.

'MİLLET OKUYUP AYDINLANACAK'

Beldede oturan Cemal Merdivan (73), kitap almak istemeyen arkadaşlarına tepki gösterdi. Kitap aldığı için çok mutlu olan ve herkese okumayı tavsiye eden Merdivan, "Bedava kitabı nasıl almıyorsun? Millet okuyup aydınlanacak. Bizim sığınacak yerimiz yok, bizi kimse kabul etmez. Onun için insanların okumaları, en azından çocuklarına, torunlarına okumayı tavsiye etmesi gerekiyor. Okusun, okuyandan zarar gelmez. Okumayandan hayır gelmez" dedi.

'KİTAP İYİLEŞTİRİR'

Çaydeğirmeni Çok Programlı Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Ezgi Cerit, kitap almak istemeyenlere üzüldüklerini belirterek, "Kitap iyileştirir, kitabın önce insanları sonra da ülkemizi iyileştirmesini hedefliyoruz. Kitap okuyarak iyileşeceğiz, kitap okuyarak güzelleşeceğiz. Almayanlar oluyor üzülüyoruz ama hedefimiz aslında sıcak temiz bir dünya. Umarım biz çocuklarla bu tarz projeleri daha çok yaparız. Daha çok insana ulaşırız da kitap alımlarını arttırırız" dedi.

ÖĞRENCİLER, OKUYUP BİRİKTİRDİKLERİ KİTAPLARI HEDİYE ETTİ
ÖĞRENCİLER, OKUYUP BİRİKTİRDİKLERİ KİTAPLARI HEDİYE ETTİ
ÖĞRENCİLER, OKUYUP BİRİKTİRDİKLERİ KİTAPLARI HEDİYE ETTİ

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Anadolu Lisesi, Çaydeğirmeni, Devrek, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİLER, OKUYUP BİRİKTİRDİKLERİ KİTAPLARI HEDİYE ETTİ - Son Dakika


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