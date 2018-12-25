Öğrenciler Olay Yeri İnceleme Uzmanlarını Sorularıyla Terletti

Çocukların suçluların yakalanması konusunda karışık ve bir o kadar da zekice soruları karşısında terleyen Balcı, "Hiçbir suç gizli kalmaz" dedi.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde her ay alanında başarılı bir ismin ağırlandığı "Enderun Kariyer Günleri" programının bu ayki konuğu Olay Yeri İnceleme Bürosu'nda görev yapan uzman polis memuru Burhan Balcı oldu. Balcı'ya motosikletli polis timleri de eşlik etti.

"Bir suç oluştuktan sonra bizim işimiz başlıyor" diyerek söze başlayan Balcı, "Her temas iz bırakır. Bizim için en önemli şey olay yerinin muhafazası. Bulguların, delillerin kaybolmaması adına şerit çekilir ve olay yeri muhafaza altına alınır. Bulduğumuz her türlü delil bizi suçluya götürür. Olay olduğunda ilk ekip siz yani vatandaşsınız. Çünkü olayı ihbar eden sizlersiniz. Bulguları muhafaza ederek sağlıklı bilgiyi vermek sizin göreviniz. Sizler de bu tip şeylerle karşılaşırsanız kesinlikle hiçbir şeye müdahale etmeyin ve uzman ekibi bekleyin. Hiçbir şeye dokunmayın. Oradaki delilleri bozabilirsiniz" dedi.

"Parmak izi veya kamera görüntüsü olmayan olayları nasıl çözüyorsunuz?"

Balcı, biyolojik bulgulardan parmak izi alımına; delillerin toplanmasından suçluların yakalanmasına kadar birçok konuya değindi. Öğrenciler daha sonra konuklara sorular yöneltti. Çocukların "Kulak izi nasıl bulunuyor?", "Ayakkabılar birbirine benzer. Suçlunun ayakkabı izini nasıl ayırt ediyorsunuz?", "Parmak izi veya kamera görüntüsü olmayan olayları nasıl çözüyorsunuz?" ve "Suçlu hiçbir delil bırakmadıysa nasıl yakalıyorsunuz?" sorularıyla deneyimli polisleri terletti. Verdiği cevaplarla çocukların meraklarını gideren Balcı, "Hiçbir suç gizli kalmaz" diyerek konuşmasını bitirdi.

İlgiyle izlenen etkinlikte çocuklar parmak izi almayı uygulamalı olarak öğrendi.