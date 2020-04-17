Öğrenciler online eğitim ve etkinliklerle etkileşim kuruyor - Son Dakika

Avrupa'daki öğretmen ve öğrencileri internet aracılığıyla bir araya getirerek ortak bir platformda buluşturan eğitim girişimi e-twinning'in 10 gönüllü öğretmeni, salgın döneminde evde kalmak zorunda kalan öğrenciler için "Okulum Evde Eğitim Her Yerde" projesini başlattı.

E-twinning'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında farklı illerden 10 öğretmen 400'e yakın öğrencisi ile belirlenen konsept dahilinde evde internet yoluyla farklı eğitim faaliyetlerini gerçekleştiriyor. 5 hafta sürecek proje ile öğrencilere akademik, becerisel ve psikolojik katkı sağlanması amaçlanıyor.

Projede yer alan öğretmenler, öğrencileri evde her gün farklı bir faaliyet yapmaya yönlendiriyor. Yaptıkları faaliyetleri birbirleri ile paylaşan öğrenciler uzaktan da olsa eğlenerek öğrenmeye teşvik ediliyor.

Çalışmalarıyla "evde kal" mesajını veren öğrencilerin etkinlikleri arasında motionportait, learningapps, tagul, storycube gibi web 2 araçlarının kullanımı başta olmak üzere daha birçok farklı aktiviteler yer alıyor. Tasarlama çalışmalarından, deneysel faaliyetlere, resfebe etkinliklerinden tamir işlerine uzanan geniş yelpazesi ile öğrenciler için kendini keşfetme serüveni sunuluyor.

Proje kapsamında yapılan faaliyetlerin tanıtımını da içeren bir e-gazete yayınlanıyor. Türkiye uygulamasının ilk e-gazetesi, ilkokul öğrencileri tarafından hazırlandı. E-gazetede öğrencilerin evde yaptığı etkinliklerden, yazılara, karikatürlerden, resimlere pek çok içeriği görmek mümkün.

Proje kapsamında Marmara Bölgesini temsilen TEV Türkan Sedefoğlu İlkokulu öğretmenleri Soytürk Bilgin ve Esvet Özer Bilgin, Kocaeli Derince Fatih İlkokulu öğretmeni Münevver Özbay Şahin, çocukları sosyal ağlar üzerinden projeye katılmaya davet ediyor.