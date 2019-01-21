Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Ördükleri Atkıları Sınır Birliklerinde Görev Yapan Askerlere Gönderdi

Öğrenciler Ördükleri Atkıları Sınır Birliklerinde Görev Yapan Askerlere Gönderdi

24 dakika önce

Öğrenciler ördükleri atkıları sınır birliklerinde görev yapan askerlere gönderdiKIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde yarıyıl tatili öncesinde öğrenciler tarafından sınır birliklerinde görevli askerlere verilmek üzere örülen atkılar yola çıktı.

Öğrenciler ördükleri atkıları sınır birliklerinde görev yapan askerlere gönderdi

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde yarıyıl tatili öncesinde öğrenciler tarafından sınır birliklerinde görevli askerlere verilmek üzere örülen atkılar yola çıktı. Atkıların kargo ücretleri ise PTT Çalışanları Dayanışma Derneği üyeleri tarafından karşılandı.
İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Atkılar El Emeği, Öğrencimiz İyilik Meleği' Projesi kapsamında öğrenciler sınır birliklerinde görev yapan askerler için atkı ördü. Atkılar bugün itibariyle yola çıktı. Konuyla ilgili bilgi veren Kaman Kaymakamı Murat Girgin, projenin çok anlamlı olduğunu belirterek projenin asıl amacının görev yapan askerlerin yaşadıkları zorlukları hissetmek olduğunu ifade etti.
İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Recep Yılmaz ise proje ile 2023 vizyonu kapsamında Tasarım Atölyeleri projesi adı altında yaptıklarını anlatarak, "Projeyi yarı yıl tatili öncesinde öğrencilerimiz hayata geçirdi. Ürünler, sınır birliklerinde görevli askerlere gönderildi. Tatilden sonra ise Sevgi Evleri ve Yaşlı Bakım Evlerine yönelik projeler devam edecek" dedi.
Atkıların kargo ücretleri ise PTT Çalışanları Dayanışma Derneği bütçesinden karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Sina, PTT, Kırşehir, Kaman, Yerel
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