Öğrenciler Ördükleri Fileleri Pazardaki Vatandaşlara Dağıttı - Afyonkarahisar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencileri, ördükleri fileleri pazarda vatandaşlara dağıttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencileri, ördükleri fileleri pazarda vatandaşlara dağıttı.



İlçede kurulan Cuma pazarında öğretmenleri ile birlikte giden öğrenciler yaklaşık 150 adet fileyi vatandaşlara hediye etti.



"Alışverişi fileye emanet et, poşette var ihanet" sloganı ile yola çıktıklarını belirten proje sorumlusu 11/B sınıfı öğrencisi Melis Altunbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Edebiyat Öğretmeni Hatice Erdal tarafından başlatıldığını söyledi.



Öğrenci velisi Yasemin Koyutürk'ün örme tekniklerini kendilerine öğrettiklerini aktaran Altunbaş, şöyle konuştu:



"Okulumuzda boş zamanlarımızda önce eğitimler aldık. Sonra bunun devamı geldi. 15 tatilde de boş kaldığımız vakitlerde fileleri yaptık ve bitirdik. Tamamladığımız 150 adet filelerimizi pazara çıkarak öğretmenlerimiz eşliğinde pazarda alış-veriş yapan vatandaşlara dağıttık. Böylelikle hem onlar mutlu oldu. Hem biz mutlu olduk. Poşete son fileye evet."

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