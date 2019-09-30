Son Dakika Haberleri: Öğrenciler organik tarım hakkında bilgilendirildi
Son Dakika Güncel Haber

Öğrenciler organik tarım hakkında bilgilendirildi

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığınca hayat geçirilen proje kapsamında Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri organik tarım hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler organik tarım hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığınca hayat geçirilen proje kapsamında Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri organik tarım hakkında bilgilendirildi.

İlçede uygulanmaya başlanan "Organik Tarım Eğitimi Projesi" çerçevesinde Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ve oda görevlileri, okulun 5. sınıf öğrencileriyle Yeni Mahalledeki çiftçileri ziyaret etti.

Seraları gezen öğrencilere, Aşkan ve diğer ilgililer tarafından organik tarım konularında bilgi verildi, tarımda kullanılan sentetik ilaç ve kimyevi gübrelerin çevre üzerindeki etkileri anlatıldı.

Aşkan, yaptığı açıklamada, çiftçilere destek vereceklerini belirterek, "Bu küçük yerde başlayan üretimin daha geniş alanlara yayılması ve ilçemizdeki diğer çiftçilere örnek olması için çalışacağız. Başkale'yi tarımda Türkiye'ye tanıtacağız." dedi.

Öğrencilere eşlik eden Okul Müdür Yardımcısı Gökhan Yıldırak da öğrencilere yönelik güzel bir eğitim olduğunu belirterek, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenciler de oda yetkililerine teşekkür etti.

Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melih Gökçek, Altunizade'deki kuyruktan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Ders olsun inşallah
İBB'den deprem toplantısı açıklaması: İmamoğlu hedef gösteriliyor Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı Yargıtay'dan FETÖ kriterleri: Dijitürk iptali, himmet ve gazete aboneliği örgüt üyeliği sayılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 12:52:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler organik tarım hakkında bilgilendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]