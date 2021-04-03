ESKİŞEHİR Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı - Son Dakika

ESKİŞEHİR Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı

03.04.2021 12:38

Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktıESKİŞEHİR'de, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı birinci sınıf öğrencilerinin yazdığı, "Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için daha güzel bir dünyayı nasıl hayal ediyorum?

Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı

ESKİŞEHİR'de, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı birinci sınıf öğrencilerinin yazdığı, "Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için daha güzel bir dünyayı nasıl hayal ediyorum?" konulu mektuplar, 4 yıl sonra açılmak üzere özel olarak hazırlanan 'Zaman Kapsülü' içerisine bırakıldı.

2016 yılında "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında başlatılan ve 6 kıtada 50'ye yakın ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen "Mavi Işık Yak" etkinliği kapsamında bu yıl Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde düzenlenen etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı ve Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve Otizm Spektrum Bozukluğu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran, Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Okur ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı birinci sınıf öğrencilerinin yazdığı 'Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için daha güzel bir dünyayı nasıl hayal ediyorum?" konulu mektuplar, özel olarak hazırlanan zaman kapsülüne yerleştirildi. Zaman kapsülündeki mektuplar, mektupları yazan birinci sınıf öğrencilerinin mezun olacağı 2024 yılında, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde açılacak ve öğrenciler kendi yazdıkları mektupları okuyacak.

'OTİZMLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Otizm spektrum ile ilgili bir farkındalık oluşturmanın çok önemli olduğunu belirten, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, 'Bu farkındalık kapsamında üniversitemiz 2016 yılından bu yana 6 kıtada 50'ye yakın ülkenin kabul ettiği ve katıldığı 'Mavi Işık Yak' etkinliğini düzenlemekte. Dolayısıyla bu etkinliğe ilaveten gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile otizm konusunda farkındalık yaratma çabamız daha da zenginleşerek devam edecek" dedi.

'OTİZMLİ ÇOCUKLAR, AŞIRI İLGİ VE ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYUYOR'

Otizmli çocukların aşırı ilgi ve özel eğitime ihtiyaç duyduklarını ifade eden Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, 'Bugün burada hayatımızdaki özel insanlar için toplandık. Otizm bir farkındalık fakat yorucu bir farkındalık. Bunu fark etmesi de kabul etmesi de zor. Bu yüzden çok değerli bir gruba sesleniyoruz. Otizmli çocuklar, aşırı ilgiye ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklardır. Bizler de otizmli çocukların eğitimine yardım eden Anadolu Üniversitesi olarak, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'ne ve Özel Eğitim Anabilim Dalı'na sahip olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'54 ÇOCUKTAN BİRİNİN OTİZMLİ DOĞDUĞU TAHMIN EDİLİYOR'

Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve Otizm Spektrum Bozukluğu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran ise, günümüzde 54 çocuktan birinin otizimli doğduğunun tahmin edildiğini söyledi. Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili istatiksel verilere de dikkat çeken Prof. Dr. Vuran, 'Otizm spektrum bozukluğu sosyal etkileşim ve iletişimdeki yetersizliklerle sınırlı, yineleyici ve takıntılı ilgi, davranış ve etkinlik örüntüleriyle karakterize nörogelişimsel bir bozukluk olarak biliniyor ve şu anda herhangi bir tedavisi bulunmuyor. Otizmli olan bireylerin yüzde 30 kadarı zihin yetersizliği yaşarken yüzde 70 kadarı normal zekadan dahiliğe kadar varan bir zeka potansiyeline sahip. Günümüzde 54 çocuktan birinin otizmli doğduğu tahmin ediliyor. Anadolu Üniversitesi olarak bu farkındalıklar çerçevesinde farklı etkinlikler yaparak, otizm spektrum bozukluğunun geniş çevrelerce bilinmesi ve farkındalık oluşturması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı
ESKİŞEHİR Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı
ESKİŞEHİR Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı
ESKİŞEHİR Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı
ESKİŞEHİR Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı
ESKİŞEHİR Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı
ESKİŞEHİR Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı
ESKİŞEHİR Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı
ESKİŞEHİR Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Nisan, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR Öğrenciler, otizmle ilgili mektuplarını 'Zaman Kapsülü'ne bıraktı - Son Dakika


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