Öğrenciler otobüs firmalarına akın etti - Son Dakika
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Öğrenciler otobüs firmalarına akın etti

6 saat önce

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından otobüs firmalarında uzun bilet kuyrukları oluşturdu.

Öğrenciler otobüs firmalarına akın etti, System.String[]

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından otobüs firmalarında uzun bilet kuyrukları oluşturdu.


Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, uzun bilet kuyrukları oluşturdu.


Üniversite öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı 100. Yıl Mahallesi'nde otobüs firmalarının bilet satış noktalarına akın eden öğrenciler, yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturdu. Öğrenciler, bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Karabük Üniversitesi öğrencisi Melih Bulut, "Hangi gün gidebilirsek o gün gideceğiz. Bizim için iyi oldu, sınavlar yaklaşıyordu, daha çalışmamıştık, avantajlı oldu" dedi.


İstanbul'a gitmek isteyen Nuray Yıldız ise, "Bilet almaya çalışıyoruz. Sıra gelene kadar bekleyebiliriz" diye konuştu.


Kuyruğun sonunda yer alan ve Adıyaman'a giden Elif Efe ise, "Beklemiyordum, benim aktarmalı. Hem oradakilerle hem de buradakilerle görüyorum" ifadelerine yer verdi.


Bilet alabilen bir üniversite öğrencisi de biletlere yoğun ilgi olduğunu, bilet fiyatlarında biraz artış yaşandığını belirtti. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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