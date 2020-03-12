Öğrenciler otogarı doldurdu - Son Dakika
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Öğrenciler otogarı doldurdu

6 saat önce

Korona virüs dolayısıyla okulların tatil edilmesi kararının yüzlerce öğrenci Balıkesir Şehirlerarası Terminali'nde bilet kuyruğu oluşturdu.

Öğrenciler otogarı doldurdu, System.String[]

Korona virüs dolayısıyla okulların tatil edilmesi kararının yüzlerce öğrenci Balıkesir Şehirlerarası Terminali'nde bilet kuyruğu oluşturdu.


Balıkesir Şehirlerarası Terminali'nde yoğunluk yaşanmaya başladı. Korona virüse önlem olarak okulların tatil edilmesinin ardından yüzlerce üniversite öğrencisi memleketlerine dönmek için otogarın yolunu tuttu. Otobüs firmalarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, öğrenciler bu gece ve yarın sabah için boş koltuk aradı. İstanbul, İzmir ve Bursa ağırlıklı olmak üzere firmalar sefer sayılarını arttırırken, yetkililer hiçbir yolcuyu geri çevirmeyeceklerini ek seferler ile taleplere yetişeceklerini söyledi. Öğrenciler ise alınan tedbir gereği okulların tatil edilmesinin yerinde bir karar olduğunu söyleyerek bir an önce memleketlerine gitmek istediklerini söyledi. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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