Öğrenciler Oxford'da Türkiye'yi gururlandırdılar - Son Dakika
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Öğrenciler Oxford'da Türkiye'yi gururlandırdılar

13 dakika önce

Oxford Üniversitesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve insan haklarını konu alan 13. Medya Hukuku Farazi Dava Yarışması'na,Eminevim ve HAGEV'in desteğiyle katılan Türk öğrenci takımı ilk kez dünya sıralamasında dereceye girerek ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Öğrenciler Oxford'da Türkiye'yi gururlandırdılar, System.String[]

Oxford Üniversitesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve insan haklarını konu alan 13. Medya Hukuku Farazi Dava Yarışması'na,Eminevim ve HAGEV'in desteğiyle katılan Türk öğrenci takımı ilk kez dünya sıralamasında dereceye girerek ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Dünyanın en saygın eğitim kurumlarında biri olan Oxford Üniversitesi'nin 13. kez düzenlediği Medya Hukuku Farazi Dava Yarışması (13.ThePrice Media LawMoot Court Competition) sonuçlandı. Emin Grup bünyesinde yardımlaşma faaliyetleri yürüterek ilim ve akademik çalışmaları destekleyen Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV) ve grup bünyesinde hizmet veren Eminevim'in verdiği destekle yarışan hukuk fakültesi öğrencileri ABD, Almanya, Rusya gibi birçok ülkeyi geride bırakarak ilk 13'e girme başarısı gösterdi. 102 üniversitenin yarıştığı ve 43 takımın finale kaldığı yarışmaya ilk kez katılarak medya hukuku alanında Türkiye'ye ilk dereceyi getiren Samed Bahçeci, Begüm Ceyda Kömsöken, Melike Kulaksız, Muhammet Emre Dereci ve Zehra Betül Kargı'nın oluşturduğu takım, bu alanda Oxford'da derece elde eden ilk Türk öğrenci takımı oldu.

"BAŞARIMIZIN ARKASINDA PSİKOLOJİK MÜCADELEMİZ VE AZMİMİZ YATIYOR"

Başarılı öğrencilere verdiği desteklerle eğitime katkılar sunan yardım derneği HAGEV ile faizsiz sistemle Türkiye'de hizmet veren Eminevim'in, öğrencilerin final yarışması için proje masrafların karşılayarak destek verdiği takımın üyelerinden Samed Bahçeci, elde ettikleri başarı için gurur duyduklarını dile getirdi. Bahçeci, Türkiye'yi temsil ederek ilk kez elde edilen başarının hikayesini takım adına şöyle anlattı: "Oxford Üniversitesi'nin 13. kez düzenlediği Medya Hukuku Farazi Dava Yarışması'nda Türkiye finalde daha önce temsil edilmemişti. Takım olarak işimizin ne kadar zor olduğunu bilsek de bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyorduk. Yaz tatilimizi de kullanarak yaklaşık 9 ay boyunca büyük bir azimle hazırlandık. Hayalimizin ve hedeflerimizin ışığında kararlılıkla yürüdük. 102 üniversitenin yarıştığı ve 43 takımın finale kaldığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davaları baz alınarak organize edilen ve yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimleri üyelerinin jüri olduğu yarışmada ülkemizi ilk defa İngiltere'de temsil edilme hakkını kazanarak iddialı pek çok rakibimizi geride bıraktık. İlk 13'e girme başarısını gösterdik. Böyle önemli bir yarışmaya katılabilmenin maliyetleri de bizim için ayrı bir yüktü. Burada bizlere yardımlarını esirgemeyen, proje masraflarımızı karşılayan HAGEV derneğine ve Eminevim'e teşekkür ederiz. Verdikleri desteklerle her zaman yanımızda oldular. Başarımızı ülkemize ve milletimize armağan ediyoruz."

"DESTEKLERİMİZİN BAŞARI OLARAK DÖNMESİ BİZLERİ GURURLANDIRIYOR"

Öğrencilerin ülkemize getirdikleri başarıyla gurur duyduğunu belirten Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV) Başkanı Süheyla Üstün ise öğrencileri tebrik ederek, verilen desteklerle elde edilen böylesine anlamlı başarılardan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

(İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:00 Kaynak: İHA

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