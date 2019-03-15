Öğrenciler Oyak Renault’da yeni teknolojiler geliştirecek
45 dakika önce
Bursalı mühendislik öğrencilerinin eğitimlerini bir üst seviyeye taşımak amacıyla "Hack@OR 6 Takım Üstü Değer" projesini hayata geçiren Oyak Renault, Innov@OR İnovasyon Laboratuvarı'nda çok sayıda üniversite öğrencisini ağırlayacak.
Bursalı mühendislik öğrencilerinin eğitimlerini bir üst seviyeye taşımak amacıyla "Hack@OR 6 Takım Üstü Değer" projesini hayata geçiren Oyak Renault
, Innov@OR İnovasyon Laboratuvarı'nda çok sayıda üniversite öğrencisini ağırlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:50
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