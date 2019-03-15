Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Oyak Renault’da yeni teknolojiler geliştirecek

Öğrenciler Oyak Renault’da yeni teknolojiler geliştirecek

45 dakika önce

Bursalı mühendislik öğrencilerinin eğitimlerini bir üst seviyeye taşımak amacıyla "Hack@OR 6 Takım Üstü Değer" projesini hayata geçiren Oyak Renault, Innov@OR İnovasyon Laboratuvarı'nda çok sayıda üniversite öğrencisini ağırlayacak.

Öğrenciler Oyak Renault’da yeni teknolojiler geliştirecek, System.String[]
Bursalı mühendislik öğrencilerinin eğitimlerini bir üst seviyeye taşımak amacıyla "Hack@OR 6 Takım Üstü Değer" projesini hayata geçiren Oyak Renault, Innov@OR İnovasyon Laboratuvarı'nda çok sayıda üniversite öğrencisini ağırlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:50 

Oyak Renault, Ekonomi
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