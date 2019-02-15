Son Dakika Haberleri: Öğrenciler "Oyna, Öğren, Yaşa" Projesi İle Özgüven Kazanıyorlar

Öğrenciler "Oyna, Öğren, Yaşa" Projesi İle Özgüven Kazanıyorlar

39 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, genç nesillerin daha ferah ve sosyal bir ortamda gelişimlerini sağlamak, stres atıp özgüven sağlamak için başlattığı "Oyna, Öğren ve Yaşa" projesi başalttı.

Öğrenciler

Burç ormanı içerisinde bulunan 'Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde her hafta bir okulun öğrencilerine özgüven eğitimi veriliyor. Merkezden bugüne kadar ortalama 50 bin öğrenci yararlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Devlet Planlama Teşkilatı ve Gaziantep Valiliği'nin ortaklığında SODES projesi kapsamında 2011 yılında faaliyetlerine başlayan Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde öğrenciler günü birlik ve yatılı olarak kamp yapabiliyor.

Özellikle taşra kesiminde terör baskısı, madde bağımlılığı gibi risk altında bulunan çocukların katılıdığı merkezde; öğrenciler öğretmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapıyorlar.

Önceki gün Perilikaya bölgesinden Pakize Kemal Öğücü Ortaöğretim okulundan 150 öğrencinin eğitim aldığı merkezde; öğrenciler tırmanma duvarı, denge ipi, takım oyunu, ritim tutma, gibi faaliyetler ile özgüvenlerini geliştiriyorlar.

SPORTİF BRANŞ FALLİYETLERİ YAPILIYOR

Hayatlarında belkide ilk defa doğa ortamında sportif bir faaliyet ile karşılaşan öğrenciler; merkezde kaldıkları sürede unutulmayacak maceralar yaşıyor. Her geçen sene etkinlik ve katılım sayısını arttıran merkeze talepler de artmaya başladı. Köy (mahalle) okullarından gruplar, yetim/öksüz çocuklar derneği gibi gruplar da merkezden faydalanıyor.

10 yaş üzeri katılımcı grupların günübirlik ve yatılı olarak gelebildiği merkezde; yıl içerisinde eğitim öğretim zamanlarında hafta içi devlet okullarına hafta sonları ise özel kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Kurulduğundan bu yana devlet okullarından ücret talep edilmeyen ve özel merkezindeki faaliyetler genellikle indoor ve outdoor etkinlikler olarak iki ayrı grupta yürütülüyor. Merkezde; fiziksel koşullar da gözönüne alınarak çeşitli sportif branşlarda faaliyetler yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:15 Kaynak: Bültenler

Gizem Doğan, Devlet Planlama Teşkilatı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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