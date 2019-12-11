Öğrenciler, oyuncak yaptı köy okulundaki çocuklara gönderdi - Son Dakika

Bingöl'de bir okulda "Sıfır Atık" projesi kapsamında çeşitli oyuncaklar yapan çocuklar, köy okulundaki öğrencilere gönderdi.



Bingöl'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesinin çeşitli aktivitelerle devam ettiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent genelinde başlatılan "Dönüşüm Muhteşem Olacak" projesi kapsamında merkez Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulu öğrencileri, sene başından bu yana atık malzemeden çeşitli oyuncaklar yaptı.Proje kapsamında öğrenciler hazırladıkları oyuncakları merkeze bağlı Çukurca köyü İlkokulu'ndaki öğrencilerle paylaştı.



Oyuncaklarını köy okulundaki akranlarıyla paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktaran öğrenciler, oyuncak yapımına devam edeceklerini de söyledi. - BİNGÖL