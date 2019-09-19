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Öğrenciler özel insanlarla birlikte spor yaptı

1 saat önce

Nevşehir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki öğrencilerle birlikte spor yaptı.

Öğrenciler özel insanlarla birlikte spor yaptı, System.String[]

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Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Nevşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Nevşehir Belediyesi Özel Eğitim Merkezi'ndeki eğitilebilir düzeydeki engelli öğrenciler, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte özel insanlarla birlikte halat çekme, dart, futbol, atletizm gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştiren lise öğrencileri burada engelli bireylerin yaşamış oldukları zorlukları empati kurarak anlamaya çalıştı.


Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve okul öğretmenleri ve antrenörlerinin nezaretinde gerçekleştirilen etkinlik yaklaşık bir saat sürdü. - NEVŞEHİR

Anadolu Lisesi, Nene Hatun, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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