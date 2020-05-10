Öğrenciler parkları yaza hazırlıyor - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki park ve bahçeler bakım, onarım ve bitkilendirme çalışmaları ile yaza hazırlanıyor.

Parklarda kırılan, bozulan ahşap kamelya ve bankların tamirat ve bakım çalışmaları Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri tarafından yapılmaya başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar, "Çalışma süresince kamelya çatılarının yenilenmesi, ahşap kısımların verniklenmesi, bozulan kısımların onarımı gibi işlemleri Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Metal Bölümü öğrencilerimize yaptırarak hem öğrencilerimizi aktif çalışma hayatına hazırlamayı hem de belediye ihtiyaçlarımızı daha kaliteli bir şekilde gidermeyi hedefliyoruz" dedi.

Mesleki eğitim ve istihdam ilişkisine vurgu yapan Kaymakam Sancaktutar, "Çalışmada aktif görev alan öğrencilere döner sermaye işletmesince harçlık ödemesi yapılarak ekonomik katkıda bulunacağız. Bundan sonra da mesleki eğitimi her fırsatta destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS