Öğrenciler Pazar Kurdu, Kese Kağıdıyla Satış Yaptı

İzmir'de ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde kurdukları pazarda, meyve ve sebzeleri kese kağıdında müşterilerine sattı.

İzmir'de ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde kurdukları pazarda, meyve ve sebzeleri kese kağıdında müşterilerine sattı.



Karşıyaka ilçesindeki Mustafa Reşit Paşa İlkokulu yönetimi ve okul aile birliği üyeleri, çocuklar ve velilerde çevre bilinci oluşturulması, plastik poşet kullanımının sıfıra indirilmesi kapsamında okul bahçesinde pazar kurdu.



Mevsimine uygun olarak temin edilen patates, soğan, mandalina, havuç gibi 25 çeşit ürün, öğrenciler tarafından tartılarak kese kağıdı ya da pazar filesinde satıldı. Tezgahlarını resim ve sloganlarla süsleyen çocuklara öğretmen ve veliler de yardımcı oldu.



Okul Müdürü Cahit Soylu, geçen yıllarda öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla "Temiz bir çevre için temiz insan" sloganıyla etkinlikler düzenlediklerini, bu yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının poşet kullanımıyla ilgili aldığı kararın bu projenin oluşumuna katkı sağladığını söyledi.



Bu fikre velilerin de destek olduğunu aktaran Soylu, "Kese kağıdını iş teknik dersinde yapmışlardı, biz de bunu bir etkinliğe dönüştürelim istedik. Plastik poşetlerin kullanılmaması konusunda çevremizi de bilinçlendirmek istedik." dedi.



Havuç tezgahı başında satış yapan 2. sınıf öğrencisi İrem Müftüoğlu, çevreyi korumak için plastik poşet kullanmadıklarını, artık evde de kese kağıdı kullanmaya başladıklarını söyledi.



2. sınıf öğrencisi Baran Aslancı da "Patateslerimizi kese kağıdına koyuyoruz, içi temiz, doğayı kirletmiyor, çevreye çok faydası var." dedi.



Okul Aile Birliğince temin edilen ürünlerin satışından elde edilecek gelirle okul kütüphanesine kitap alınacağı bildirildi.

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