Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Pazarda File ve Kese Kağıdı Dağıttı

Öğrenciler Pazarda File ve Kese Kağıdı Dağıttı

1 saat önce

Öğrenciler pazarda file ve kese kağıdı dağıttıKÜTAHYA - Kütahya Bilim Sanat Merkezi öğrencileri plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla pazarda esnaf ve vatandaşa pazar filesi ve kese kağıdı dağıttı.

Öğrenciler pazarda file ve kese kağıdı dağıttı

KÜTAHYA - Kütahya Bilim Sanat Merkezi öğrencileri plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla pazarda esnaf ve vatandaşa pazar filesi ve kese kağıdı dağıttı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri, hazırladıkları "Bir poşet bin nasihate bedeldir" projesi kapsamında, pazar yerinde alışveriş yapanları ve pazarcıları plastik poşet kullanımının zararlarına dikkat çekmek için pazar filesi ve kese kağıdı dağıttılar. Proje ile amaçlarının naylon poşetlerin çevreye verdiği zararı anlatmak olduğunu söyleyen Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazıl Akkoç, "Plastik poşet kullanımını azaltmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bir poşet yaklaşık 450 yılda doğada kaybolabiliyor. Bu, gerçekten ürkütücü bir durum. Biz bu duruma sessiz kalmamak için harekete geçtik ve ücretsiz kese kağıdı ve file dağıttık." dedi.
Projede görev alan öğrencilerden Betül Süat ise "Plastik poşetler doğaya, insan ve hayvanlara zarar veriyor. Poşetlerin olmadığı bir yaşam, mümkün. Gezegenimizin korunmasına katkıda bulunmak istiyorsak poşet kullanımını azaltmalı, plastik olmayan çanta, file ve kese kağıdı kullanmalıyız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:09 Kaynak: İHA

Kütahya, Plastik, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak Köpeği Üşümesin Diye Elektrikli Isıtıcı Koydu Masraftan Kaçınmak İçin Düğün Yapmayan Miley Cyrus, 46 Bin TL'lik Elbise Giydi

Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:46:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Pazarda File ve Kese Kağıdı Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]