Öğrenciler pet şişeleri geri dönüşüm potasına smaçlıyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir okulun bahçesine yerleştirilen geri dönüşüm atıklarının toplandığı pota, öğrencilerde çevre bilinci oluşturuyor.

Beyşehir Gazi İlkokulu'nun bahçesinde "geleceğini çöpe atma, pet şişeni potaya at" sloganıyla yerleştirilen geri dönüşüm potasına, eğitim kurumunda öğrenim gören öğrenciler çöp kutusuna atmak yerine pet şişelerini smaçlıyor.

Gazi İlkokulu Müdürü Yusuf Karadağ, yaptığı açıklamada, "Çevre bilincini artırmak ve plastik atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacıyla bir farkındalık oluşturmak amacıyla okulumuzda böyle bir çalışma yaptık. Öğrencilerimiz plastik atıkların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması konusunda biz büyüklere örnek olacaktır diye düşünüyoruz. Bu çalışma ile öğrencilerimizde hem çevre bilinci oluşuyor, hem de çöp atmak bir oyun gibi eğlenceli bir hale getiriliyor. Artık öğrencilerimiz geri dönüşüme kazandırmak için atık malzemelerini çöp kutularına atmak yerine bu potaya smaçlıyor. Burada potadan geçerek toplanan atıklar ise geri dönüşüm firması görevlileri tarafından toplanarak geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılıyor. İnşallah ilçemizde de bu potaların sayısının artmasına vesile oluruz, bu çalışma ile buna da öncü olmak istedik." dedi.