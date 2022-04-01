Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu

01.04.2022 13:21

Son dakika haber: İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından 'Kitap Okuma Haftası' kapsamında bir ilkokulun 20 öğrencisi için kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından 'Kitap Okuma Haftası' kapsamında bir ilkokulun 20 öğrencisi için kitap okuma etkinliği düzenlendi. Halk kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe polis köpekleri 'Bella' ve 'Şef' de getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Kitap Okuma Haftası dolayısıyla Harmandalı ilkokulu 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencileri için kitap okuma etkinliği düzenledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla, Karşıyaka ilçesindeki Hoca Mithat Halk Kütüphanesi'ne 6 öğretmen eşliğinde gelen 20 öğrenci, görevlilerden kütüphane işleyişi, kitap temizliği gibi konular hakkında bilgi aldı. Kütüphaneyi gezen öğrenciler, daha sonra çocuk kitaplarının olduğu bölüme gidip, kitaplarını aldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi bünyesinde görevli polis köpekleri 'Bella' ve 'Şef' de etkinliğe getirildi. Çocuklar, sevip oyunlar oynadıkları polis köpeklerini de yanlarına alarak, kitap okudu.Öğrencilerden Elif Naz Kaya, "Köpeklerden önce korktuk ama sonradan alıştık. Onların yanında kitap okuduk. Biz okudukça sanki onlar da okuyormuş gibi geldi. Çok güzeldi" dedi.


Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu
YORUMLAR
500
Asırlık eski kahvehane, kütüphane olarak yıllardır hizmet veriyor Asırlık eski kahvehane, kütüphane olarak yıllardır hizmet veriyor Aliağa'da ilçe protokolü öğrencilerle birlikte kitap okudu Aliağa'da ilçe protokolü öğrencilerle birlikte kitap okudu

Emniyet Müdürlüğü, Çocuk, İzmir, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Öğrenciler, polis köpeklerinin yanında kitap okudu - Son Dakika


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