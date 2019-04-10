Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Polis Marşını Söylediler

Öğrenciler Polis Marşını Söylediler

47 dakika önce

Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü tüm illerde olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Öğrenciler Polis Marşını Söylediler, System.String[]
Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü tüm illerde olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Düzce İl Emniyet Teşkilatı tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta tören düzenlendi. Törende İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Etkinlikte Polis üniforması giyen Işık İlköğretim Okulu öğrencileri hep bir ağızdan Polis Marşını okuyarak Türk Bayrağı açması büyük alkış aldı. Programın sonunda Işık İlköğretim Okulu Müdürü Sait Gümüş'e plaket takdim edildi. Anıt Park'taki törenin ardından Şehitliğe geçildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:06 Kaynak: İHA
Polis Haftası, Düzce, Polis, Güncel
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