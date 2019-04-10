Öğrenciler Polis Marşını Söylediler

Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü tüm illerde olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Emniyet Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü tüm illerde olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Düzce İl Emniyet Teşkilatı tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta tören düzenlendi. Törende İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Etkinlikte Polis üniforması giyen Işık İlköğretim Okulu öğrencileri hep bir ağızdan Polis Marşını okuyarak Türk Bayrağı açması büyük alkış aldı. Programın sonunda Işık İlköğretim Okulu Müdürü Sait Gümüş'e plaket takdim edildi. Anıt Park'taki törenin ardından Şehitliğe geçildi. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü

Son Dakika! Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak

Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında